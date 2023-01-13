У Чорнобильській зоні небезпечно для Києва стрімко піднявся рівень води у річці: фото

Потужна водно-крижана маса здатна руйнувати береги та гідротехнічні споруди, що робить ці явища небезпечними.

У Чорнобильській зоні небезпечно для Києва стрімко піднявся рівень води у річці Уж.

Незвичний зимовий паводок спричинило нагромадження криги – зажори.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Зажори формуються, як правило, в осінній період або протягом нестійких зим. Це – скупчення шуги, внутрішньоводного льоду, битої криги та згустків снігу, що випадає на водну поверхню.

Уся ця водна маса рухається у товщі води вниз за течією. На звужених ділянках русла, поворотах, перекатах швидкість її уповільнюється, вона ущільнюється й, інколи, забиває майже весь водний переріз – так і утворюється зажор, своєрідна крижана гребля. При цьому рівень води стрімко піднімається, може затоплюватись заплава річки.

Потужна водно-крижана маса здатна руйнувати береги та гідротехнічні споруди, що робить ці явища небезпечними.

Частота та інтенсивність появи шуги і, відповідно, утворення зажорів, є специфічною для кожної річки. Крім того, вона змінюється з року в рік.

Виявлено, що для Прип’яті в межах Заповідника сприятливими для зажороутворення є гідрологічні передумови (витрати води в межах 300-500 м3/с) та особливості зниження температури повітря.

Утворенню шуги сприяє чергування в руслі відкритих ділянок та льодоставу. Подібні умови, наприклад, спостерігались у січні-лютому 1991 р. та лютому 1994 р. Тоді зажорний підйом рівнів води у річці перевищив 2,5 м.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що до України йдуть аномально теплі повітряні маси з Африки.

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