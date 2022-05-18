У Чорнобильській зоні найбільша від початку року пожежа: дим сягає Києва та Вишгорода (фото)

У Чорнобильській зоні найбільша від початку року пожежа: дим сягає Києва та Вишгорода (фото)

У Чорнобильській зоні сталася найбільша від початку року пожежа. Сьогодні, 18 травня, загорілося в Опачицькому лісництві.

Через пожежу можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва. Утім, радіаційний фон у Чорнобильській зоні відчуження в межах контрольних рівнів.

Про це інформує ДАЗВ.

Вказано, що у зв’язку із початком сухої, вітряної погоди, а також наявністю великої кількості мін та сигнальних ракет, залишених російськими окупантами, які вибухають, та стають додатковими джерелами пожеж суттєво підвищився рівень пожежної небезпеки.

"Наразі маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом понад 1 500 га в районі КПП "Зелений мис" в Опачицькому лісництві. Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації - викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін", - сказано в повідомленні.

Радіаційний стан наразі в межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від наявних пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження.

У гасінні беруть участь співробітники 11 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській області та пожежники ДСП "Північна Пуща".

Нагадаємо, що у Київській області загасили пожежу, яка сталася поблизу Чорнобильської зони.

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