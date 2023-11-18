У Чорнобилі з'явилася тварина, яку екологи не фіксували від минулого століття: фото

На території Чорнобильського заповідника на Київщині фотопастки зафіксували наявність рисі євразійської. Цей вид є рідкісним і зник у минулому столітті з території українського Полісся.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

"У минулому столітті цей вид повністю зник з території українського Полісся: фіксувались лише заходи окремих особин з рідкісних репродуктивних оселищ Білорусі. Тепер ось ми хвалимось новими й новими світлинами цього пухнатого хижака з китичками, популяція якого є цілком сталою на заповідній території, - йдеться у повідомленні.

Рись євразійська – дуже важливий вид для екосистем віддалених лісів Полісся та Карпатських гір / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, до Чорнобильської зони повернувся зниклий вид диких тварин, яких там не бачили понад 100 років. Дослідник Сергій Гащак розповів, що у лісі біля Чорнобиля знову можна зустріти бурого ведмедя.

Читайте також: