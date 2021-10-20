У Чорнобилі в одній із закинутих будівель знайшли старовинний камін: фото

Знахідку виявили на території Інституту проблем безпеки атомних електростанцій.
У Чорнобилі в одній із будівель на території Інституту проблем безпеки атомних електростанцій знайшли старовинний камін. До аварії тут розташовувались поліклініка та відділення лікарні. На жаль, камін вже частково зруйновано.
Про це йдеться у повідомленні спільноти "Звуки Чорнобиля".
На фото зафіксована кахельна плитка з тавром.
У дописі зазначається, що Чорнобиль – одне зі стародавніх міст України. Він має надзвичайну та багату історію. Йому вже близько 828 років, а можливо, й більше.
Як написала у коментарях користувачка Юлія М., відповідно до інформації з книги Олександра Таращука "З чого побудований Київ", це клеймо "Арон Вєрозубов і Давид Хургин в Києві". Як видно зі скріншоту книжної сторінки, такий кахель виробляли і постачали на оздоблення камінів наприкінці XX- початку XI століття.
Дописувачі додають, що камін розташовувався у фізкабінеті відділення неврології.
Нагадаємо, у зоні відчуження виявили унікальну поліську хатинку. Старенька хатинка дивом вціліла, хоча її новіші будинки-сусідки з виселених Ладижич помалу руйнуються.