У Чорнобилі в одній із закинутих будівель знайшли старовинний камін: фото

Знахідку виявили на території Інституту проблем безпеки атомних електростанцій.

У Чорнобилі в одній із будівель на території Інституту проблем безпеки атомних електростанцій знайшли старовинний камін. До аварії тут розташовувались поліклініка та відділення лікарні. На жаль, камін вже частково зруйновано.

Про це йдеться у повідомленні спільноти "Звуки Чорнобиля".

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На фото зафіксована кахельна плитка з тавром.

У дописі зазначається, що Чорнобиль – одне зі стародавніх міст України. Він має надзвичайну та багату історію. Йому вже близько 828 років, а можливо, й більше.

Як написала у коментарях користувачка Юлія М., відповідно до інформації з книги Олександра Таращука "З чого побудований Київ", це клеймо "Арон Вєрозубов і Давид Хургин в Києві". Як видно зі скріншоту книжної сторінки, такий кахель виробляли і постачали на оздоблення камінів наприкінці XX- початку XI століття.

Дописувачі додають, що камін розташовувався у фізкабінеті відділення неврології.

Нагадаємо, у зоні відчуження виявили унікальну поліську хатинку. Старенька хатинка дивом вціліла, хоча її новіші будинки-сусідки з виселених Ладижич помалу руйнуються.

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