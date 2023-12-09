У Чорнобилі до фотопастки потрапили хижаки, які люблять самотність і залишають на снігу сліди без пазурів

Можливо, до фотопастки потрапила мати зі своїм дитинчам, а, може, це граються двоє рисенят.

У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапили дві рисі, які йшли засніженим лісом.

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Варто зазначити, що рись євразійська є рідкісним видом, який зник у минулому столітті з території українського Полісся. Але нині популяція рисі є цілком сталою на заповідній території.

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"Загалом рисі люблять самотність. Винятком є шлюбний період (але починається він десь аж в лютому) та вирощування потомства. Рисенята ростуть швидко. Вже в жовтні їх важко відрізнити від батьків. Можливо, до фотопастки потрапила саме мати зі своїм "малюком". А, може, це граються двоє дитинчат рисі", - йдеться у дописі Заповідника.

На відміну від інших котячих, рисі чудово пристосовані до снігу та морозу. Взимку особливо довге хутро на лапах збільшує площу сліду, дозволяючи рисі не провалюватися в сніг. Риси залишають круглі сліди, без відбитків пазурів.

Як зазначають співробітники Чорнобильського заповідника, всю зиму рисенята ще тримаються матері, а навесні розходяться, хто куди, потроху звикаючи до самостійного життя.

Рисі в снігу у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, вже кілька років поспіль співробітники Чорнобильського заповідника спостерігають за дивним, як на погляд пересічного обивателя, феноменом: стадом здичавілих корів, які прекрасно почуваються у зоні відчуження за будь-якої пори року. Сніжну й морозну погоду велика рогата худоба переживає успішно.

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