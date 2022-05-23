У чергу за маркою біля "Укрпошти" в Києві вишикувалися понад 1200 людей (фото)

У чергу до "Укрпошти" в Києві за новою маркою з російським кораблем за три години до старту продажу вишикувалися 1242 людини.
Про це розповів блогер Олександр Рудоманов у Facebook.
За його словами, люди стоять від головпоштамту на Майдані Незалежності до вулиці Бориса Грінченка. Деякі кияни прийшли займати чергу зі стільцями.
Марок у цьому відділенні має вистачити на близько сім тисяч людей.
Нагадаємо, "Укрпошта" від сьогодні, 23 травня, починає продаж нової марки з російським кораблем. Вони продаватимуться з 14:00 в 1,5 тис. відділень по всій країні. Ліміт продажу - 2 блоки по 3 марки на клієнта без виключень.
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