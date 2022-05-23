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У чергу за маркою біля "Укрпошти" в Києві вишикувалися понад 1200 людей (фото)

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У чергу за маркою біля "Укрпошти" в Києві вишикувалися понад 1200 людей (фото)

Фото: Олександр Рудоманов

У чергу до "Укрпошти" в Києві за новою маркою з російським кораблем за три години до старту продажу вишикувалися 1242 людини.

Про це розповів блогер Олександр Рудоманов у Facebook.

За його словами, люди стоять від головпоштамту на Майдані Незалежності до вулиці Бориса Грінченка. Деякі кияни прийшли займати чергу зі стільцями.

Марок у цьому відділенні має вистачити на близько сім тисяч людей.

Нагадаємо, "Укрпошта" від сьогодні, 23 травня, починає продаж нової марки з російським кораблем. Вони продаватимуться з 14:00 в 1,5 тис. відділень по всій країні. Ліміт продажу - 2 блоки по 3 марки на клієнта без виключень. 

Фото: Олександр Рудоманов / ©
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов / ©
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов / ©
Фото: Олександр Рудоманов

Як люди намагаються дістати лімітовану марку з кораблем і за скільки її можна купити

Як люди намагаються дістати лімітовану марку з кораблем і за скільки її можна купити

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