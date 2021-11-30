У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць і карта

"Київпастранс" попереджає про зміни у графіку роботи наземного громадського транспорту на деяких маршрутах.

У Києві завтра, 1 грудня, обмежать рух в центрі міста у зв’язку з проведенням масових заходів.

Про це інформує Патрульна поліція Києва.

Рух транспорту обмежать від 06:00 ранку на:

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

Своєю чергою, "Київпастранс" попереджає про зміни у графіку роботи наземного громадського транспорту на деяких маршрутах.

Рух маршрутів буде організовано:

Нагадаємо, що у ніч на 1 грудня в Києві можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.