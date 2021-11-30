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У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць і карта

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У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць і карта

tsn.ua

"Київпастранс" попереджає про зміни у графіку роботи наземного громадського транспорту на деяких маршрутах.

У Києві завтра, 1 грудня, обмежать рух в центрі міста у зв’язку з проведенням масових заходів.

Про це інформує Патрульна поліція Києва.

Рух транспорту обмежать від 06:00 ранку на:

  • вулиці Хрещатик;
  • вулиці Михайлівській;
  • вулиці Шовковичній;
  • вулиці Лютеранській;
  • вулиці Круглоуніверситетській;
  • вулиці Архітектора Городецького;
  • вулиці Заньковецької;
  • вулиці Садовій;
  • вулиці Інститутській;
  • вулиці Липській.

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

© Facebook / Патрульна поліція Києва
Facebook / Патрульна поліція Києва

Своєю чергою, "Київпастранс" попереджає про зміни у графіку роботи наземного громадського транспорту на деяких маршрутах.

Рух маршрутів буде організовано:

  •  тролейбусів  № 6 від Мінського масиву до  ст. м. "Лук’янівська";
  • тролейбусів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • автобусів № 24 на ділянках від Національного музею історії України в II світовій війні до станції метро "Арсенальна" та від залізничного вокзалу до метро "Площа Льва Толстого";
  • автобусів № 55 від Дарницької до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – бульв. Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст.м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська –  вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – бульв. Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського –  вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом;
  • автобусів № 62 від Ботанічного саду  до ст. м. "Арсенальна";
  • автобусів № 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метро "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, що у ніч на 1 грудня в Києві можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста.

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