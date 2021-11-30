У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: список вулиць і карта

"Київпастранс" попереджає про зміни у графіку роботи наземного громадського транспорту на деяких маршрутах.
У Києві завтра, 1 грудня, обмежать рух в центрі міста у зв’язку з проведенням масових заходів.
Про це інформує Патрульна поліція Києва.
Рух транспорту обмежать від 06:00 ранку на:
- вулиці Хрещатик;
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Шовковичній;
- вулиці Лютеранській;
- вулиці Круглоуніверситетській;
- вулиці Архітектора Городецького;
- вулиці Заньковецької;
- вулиці Садовій;
- вулиці Інститутській;
- вулиці Липській.
Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
Своєю чергою, "Київпастранс" попереджає про зміни у графіку роботи наземного громадського транспорту на деяких маршрутах.
Рух маршрутів буде організовано:
- тролейбусів № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";
- тролейбусів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобусів № 24 на ділянках від Національного музею історії України в II світовій війні до станції метро "Арсенальна" та від залізничного вокзалу до метро "Площа Льва Толстого";
- автобусів № 55 від Дарницької до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – бульв. Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст.м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – бульв. Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом;
- автобусів № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
- автобусів № 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу «Центральний» до станції метро "Площа Льва Толстого".
Нагадаємо, що у ніч на 1 грудня в Києві можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста.