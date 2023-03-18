У центрі Києва затримали викрадачів ботоксу: фото

Завдяки камерам відеонагляду оперативники швидко встановили чоловіків, які обікрали салон краси на вул. Бастіонній, та затримали їх за декілька годин.

У Києві на Печерську двоє чоловіків обікрали салон краси.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з салону краси на вулиці Бастіонній. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та працівники кримінальної поліції.

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Правоохоронці з’ясували, що двоє невідомих проникли до салону вночі, віджав металопластикове вікно. З приміщення зловмисники викрали косметологічні препарати для ін’єкцій і обладнання для манікюру. Завдяки камерам відеонагляду оперативники швидко встановили фігурантів та затримали їх за декілька годин.

Ними виявилися уродженці Київщини та Донеччини, 1976 та 1973 років народження, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

За місцем мешкання фігурантів поліцейські провели невідкладний обшук, звідки вилучили речові докази.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину. На час слідства обоє перебуватимуть під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві 36-річна жінка під час сварки всадила ножа у спину 20-річному співмешканцю.

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