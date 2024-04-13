У центрі Києва з’являться посилені патрулі поліції та ТЦК: у чому причина

Після вбивства 16-річного підлітка на фунікулері на столичному Подолі посилюють заходи безпеки.

У час масового скупчення людей столична поліція спільно з ТЦК посилено патрулюватиме у центральній частині Києва. Такі заходи вживаються після інциденту з підлітком на фунікулері.

Про це повідомив заступник голови Подільської РДА Сергій Коваленко на засіданні Громадської ради.

Посилені патрулі, зокрема, з’являться на Поштовій та Контрактовій площах.

За словами Сергія Коваленка, таке рішення РДА було ухвалене після нападу на Київському фунікулері, внаслідок якого загинув 16-річний підліток. Він наголосив, що схожі інциденти на столичному Подолі почали траплятися частіше.

Нагадаємо, підозрюваному у вбивстві підлітка у Києві у фунікулері обрали запобіжний захід - два місяці під вартою без права внесення застави. У соціальних мережах ширилась інформація, що нападника, начебто, відпустили і що він утік. Проте в Управлінні державної охорони, де працює підозрюваний, цю інформацію спростували.

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