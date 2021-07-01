У центрі Києва від 1 липня починають діяти нові тарифи на паркування

У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.
Від 1 липня починають діяти нові тарифи на паркування в центрі Києва.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
- Вартість однієї години паркування у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, становитиме 35 грн/год.
- Вартість у ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год.
У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.
У вихідні, святкові дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.
Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua.
Готівкою паркування можна оплатити виключно в терміналі Easy Pay.
Нагадаємо, у центрі Києва у суботу, 4 липня, можуть обмежувати рух і перевіряти документи.