У центрі Києва від 1 липня починають діяти нові тарифи на паркування

У центрі Києва від 1 липня починають діяти нові тарифи на паркування

У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.

Від 1 липня починають діяти нові тарифи на паркування в центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Вартість однієї години паркування у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, становитиме 35 грн/год.

Вартість у ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год.

У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.

У вихідні, святкові дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua.

Готівкою паркування можна оплатити виключно в терміналі Easy Pay.

Нагадаємо, у центрі Києва у суботу, 4 липня, можуть обмежувати рух і перевіряти документи.

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