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У центрі Києва встановили "Трон переможця" із дронів – подробиці, фото

У центрі Києва встановили "Трон переможця" із дронів – подробиці, фото

"Трон переможця" на Хрещатику / Фото: Вечірній Київ

Трон створений із близько 200 металевих дронів.

У центр Києві, на вулиці Хрещатик, біля будівлі КМДА, встановили "Трон переможця" – експозиція створена із близько 200 металевих дронів, вирізаних лазером.   

Про це повідомило видання "Вечірній Київ". 

"Трон переможця" з'явився на Хрещатику. Артоб'єкт створений із близько 200 металевих дронів, вирізаних лазером. Вага трону близько 350-400 кг, висота – 2,7 метра. Ввечері на ньому вмикається підсвітка", – йдеться у повідомленні.

Всі охочі протягом тижня мають змогу сфотографуватися на "Троні переможця". Біля трону розміщений стенд з інформацією та QR-кодом на сайт проєкту.

"Трон переможця" на Хрещатику / Фото: Вечірній Київ
"Трон переможця" на Хрещатику / Фото: Вечірній Київ
"Трон переможця" на Хрещатику / Фото: Вечірній Київ

Після Києва експонат покажуть і в інших містах України. Потім об’єкт виставлять на аукціон, а виручені кошти спрямують на закупівлю бойових дронів.

Нагадаємо, у Києві знесли незаконний "храм-МАФ" УПЦ МП біля Десятинної церкви.

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