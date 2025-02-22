Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У центрі Києва впали уламки ворожого безпілотника: що відомо

У центрі Києва впали уламки ворожого безпілотника: що відомо

Атака безпілотників на Київ / Фото: ТСН.ua

Рештки збитого дрона знайшли на території ботанічного саду.

Під час атаки російських безпілотників на Київ пізно увечері в суботу, 22 лютого, уламки ворожого дрона упали у Печерському районі столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі, обійшлося без постраждалих", - написав він.

Київський міський голова Віталій Кличко уточнив, що уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. 

"Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає", - додав він.

Нагадаємо, у суботу, 22 листопада, близько 22:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці було чутно вибухи внаслідок роботи ППО.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація