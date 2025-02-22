У центрі Києва впали уламки ворожого безпілотника: що відомо

Під час атаки російських безпілотників на Київ пізно увечері в суботу, 22 лютого, уламки ворожого дрона упали у Печерському районі столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі, обійшлося без постраждалих", - написав він.

Київський міський голова Віталій Кличко уточнив, що уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка.

"Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає", - додав він.

Нагадаємо, у суботу, 22 листопада, близько 22:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці було чутно вибухи внаслідок роботи ППО.

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