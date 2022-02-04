У центрі Києва водій Mercedes висмикнув антипаркувальний стовпчик, щоб виїхати на дорогу: відео

Подія сталася на вулиці Грушевського.

У Києві водій Mercedes висмикнув антипаркувальний стовпчик, щоб виїхати на дорогу.

Подія сталася у середмісті столиці на вулиці Грушевського.

Про це повідомив паблік "Київ без цензури" та оприлюднив відповідне відео.

"Варвар. На вул. Грушевського водій Mercedes розхитав і витягнув антипаркувальний стовпчик, щоб виїхати на проїзну частину", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у столиці на вулиці Великій Васильківській евакуювали яскраво-зелену Lamborghini Urus, яка стояла майже на переході.

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