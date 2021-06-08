У центрі Києва водій іномарки ножем порізав евакуаторника

Водій Lexus напав з ножем на евакуаторника на Печерську.

У центрі Києві власник елітного автомобіля марки Lexus поранив ножем водія евакуатора, який найімовірніше, мав намір забрати легковик на штрафмайданчик.

Про інцидент повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Ножове поранення водій евакуатора отримав на вулиці Шота Руставелі 8 червня. Після отримання відповідного повідомлення на місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики.

За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля Lexus виник конфлікт. Під час перепалки водій іномарки завдав ножового поранення опоненту. А після цього він зник з місця інциденту.

Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілому. Правоохоронці розшукують зловмисника.

Нагадаємо, у Києві чоловік накинувся з ножами на 67-річного батька.

А ще раніше у столиці чоловік ножем поранив родича. Конфлікт між чоловіками виник через гроші за сплату комунальних послуг будинку, де вони спільно проживають.

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