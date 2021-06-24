У центрі Києва випав з вікна та розбився невідомий чоловік: подробиці

У центрі Києва випав з вікна та розбився невідомий чоловік: подробиці

Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

У Києві на вулиці Хрещатик у четвер, 24 червня, з вікна 7 поверху випав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці трагедії.

Про це повідомили в Нацполіції м. Києва.

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За попередніми даними, чоловік випав із вікна на 7 поверсі. Він помер ще до приїзду медиків.

На місці події працювали правоохоронці. Наразі вони встановлюють причини трагедії та особу загиблого.

"Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій їй буде надана правова кваліфікація", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Києві автомобіль спускався сходами бізнес-центру та застряг там.

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