У центрі Києва випав з вікна та розбився невідомий чоловік: подробиці

Особу загиблого встановлюють правоохоронці.
У Києві на вулиці Хрещатик у четвер, 24 червня, з вікна 7 поверху випав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці трагедії.
Про це повідомили в Нацполіції м. Києва.
За попередніми даними, чоловік випав із вікна на 7 поверсі. Він помер ще до приїзду медиків.
На місці події працювали правоохоронці. Наразі вони встановлюють причини трагедії та особу загиблого.
"Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій їй буде надана правова кваліфікація", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, в Києві автомобіль спускався сходами бізнес-центру та застряг там.