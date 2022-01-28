У центрі Києва відновили фасад Національної музичної академії імені Петра Чайковського: фото

Ремонтні роботи провели вперше за 63 роки.

У центрі Києва в рамках "Великої реставрації" відновили фасади Національної музичної академії імені Петра Чайковського.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко

"Серед проведених робіт, зокрема: розібрано облицювання стiн фасадів з керамiчних плиток, ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та бетону з люльок цементно-вапняним розчином, утеплено фасади мінеральними плитами", - наголосив міністр.

Фото: Олександр Ткаченко

Реставраційні роботи приміщення Національної музичної академії імені Петра Чайковського відбулися вперше за 63 роки.

Нагадаємо, під час програми "Велика реставрація", що входить до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", одночасно з відновленням об'єктів культурно-історичної спадщини відбувається також відновлення прилеглої до них інфраструктури. Зокрема здійснюється ремонт доріг, що забезпечують комфортний під'їзд. До кінця 2024 року в Україні планується повністю відновити всю мережу доріг державного значення завдовжки 24 000 км.

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