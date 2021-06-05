У центрі Києва відбудеться концерт "Зірки світової опери", перекриють низку вулиць: зміни руху

Вхід на концерт вільний.

У Києві, у суботу, 5 червня о 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт "Зірки світової опери".

Концерт відбудеться за участі всесвітньо відомих оперних співаків Оксани Дикої, Валентини Плужнікової, Євгена Орлова, Віталія Білого, Олексія Пальчикова у супроводі симфонічного оркестру та хору Київського муніципального театру опери та балету.

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Про це йдеться на сайті КМДА.

Ініціатор проєкту та художній керівник – Анатолій Солов’яненко.

Звучатиме музика Пуччині, Доніцетті, Россіні, Бізе, Гуно, Верді, Сен-Санса, Лисенка.

Вхід вільний. Необхідно дотримуватися маскового режиму та пройти температурний скринінг.

Проєкт підтримано розпорядженням КМДА №1215.

На час проведення заходу передбачено обмеження транспортного руху вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською), а також на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).

За повідомленням Департаменту транспортної інфраструктури, із 19:30 до 21:30 у зв’язку із проведенням заходу змінить рух тролейбуси маршрутів №№ 6, 16, 18.

Рух тролейбусів у цей час буде організовано:

тролейбуси маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 – відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, у Києві в парку Шевченка від 25 червня протягом двох місяців безкоштовно показиватимуть кіно просто неба.

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