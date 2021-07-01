У центрі Києва в суботу можуть обмежувати рух і перевіряти документи: яка причина

У центрі Києва в суботу можуть обмежувати рух і перевіряти документи: яка причина

Громадян закликають з розумінням ставитися до можливих незручностей.

У Києві 4 липня в перехожих можуть перевіряти документи, а на ділянках дороги можливі обмеження руху транспорту. Причина у планових антитерористичних навчаннях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Києві та Київській області.

Відомо, що тренування відбудуться у Печерському районі на базі хоральної синагоги Бродського за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - йдеться в повідомленні.

СБУ закликає гостей і жителів Києва зберігати спокій, з розумінням ставитися до можливих обмежень і незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. У силовому відомстві наголосили, що всі дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства.

Громадян просять дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися до СБУ або телефонувати на лінію 102.

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