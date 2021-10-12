У центрі Києва спалахнула пожежа: що відомо (фото, відео)

У центрі Києва спалахнула пожежа: що відомо (фото, відео)

У зв’язку з ліквідацією пожежі рух вул. Костьольною перекрито в обидва напрямки.

Оновлення: Станом на 8:40 пожежу ліквідовано.

У центрі Києва спалахнула пожежа. Загорівся дах 5-поверхового житлового будинку.

Надзвичайна подія сталася 12 жовтня на вул. Костельній, 2-В, у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

"Рятувальники встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 квадратних метрів. Вогнеборці одразу ж приступили до гасіння пожежі. О 8:14 пожежу на площі 200 квадратних метрів локалізовано", - йдеться у повідомленні.

dtp.kiev.ua

Наразі здійснюється ліквідація пожежі та евакуація мешканців.

На місці працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також близько 40 членів особового складу підрозділів Головного управління.

У зв’язку з ліквідацією пожежі рух вул. Костьольною перекрито в обидва напрямки.

Нагадаємо, під Києвом згорів молитовний будинок.

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