У центрі Києва спалахнула пожежа: що відомо (фото, відео)

У зв’язку з ліквідацією пожежі рух вул. Костьольною перекрито в обидва напрямки.
Оновлення: Станом на 8:40 пожежу ліквідовано.
У центрі Києва спалахнула пожежа. Загорівся дах 5-поверхового житлового будинку.
Надзвичайна подія сталася 12 жовтня на вул. Костельній, 2-В, у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.
"Рятувальники встановили, що горить дах, площа пожежі складала 150 квадратних метрів. Вогнеборці одразу ж приступили до гасіння пожежі. О 8:14 пожежу на площі 200 квадратних метрів локалізовано", - йдеться у повідомленні.
Наразі здійснюється ліквідація пожежі та евакуація мешканців.
На місці працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також близько 40 членів особового складу підрозділів Головного управління.
У зв’язку з ліквідацією пожежі рух вул. Костьольною перекрито в обидва напрямки.
Нагадаємо, під Києвом згорів молитовний будинок.