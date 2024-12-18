У центрі Києва СБУ перевіряє документи та авто: стала відома причина

Служба безпеки України проводить планові контррозвідувальні заходи у Печерському районі столиці, зокрема в урядовому кварталі. До операції залучені Управління державної охорони України, Національна поліція та Військова служба правопорядку ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Метою заходів є посилення контрдиверсійного захисту державних об'єктів, а також забезпечення безпеки мешканців Києва та осіб, які перебувають під державною охороною.

У рамках операції силовики разом із представниками Управління держохорони:

оглядають території та приміщення, зокрема помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних будинків і заклади громадського обслуговування;

перевіряють громадян, які перебувають у районі урядового кварталу.

Безпекові заходи проводяться з урахуванням воєнного стану. У зв’язку з цим можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду на деяких вулицях столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Через заходи СБУ в Києві можливі обмеження на вулицях / Фото: СБУ

Через заходи СБУ в Києві можливі обмеження на вулицях / Фото: СБУ

СБУ звертається до громадян із проханням з розумінням поставитися до можливих незручностей, дотримуватися режиму комендантської години та завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві послідовника "Партії Шарія", який закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівників держави.

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