У центрі Києва побили та пограбували відомого журналіста Андрія Куликова

За скоєне молодикам загрожує до 6 років позбавлення волі.

У Києві на проспекті Перемоги в Шевченківському районі двоє рецидивістів скоїли розбійний напад та пограбували журналіста та співзасновника "Громадського радіо" Андрія Куликова.

Про побиття та пограбування чоловіка у центрі Києва повідомили у столичній поліції, однак там імені потерпілого не назвали.

"Зловмисники підійшли до потерпілого та попросили цигарку. Отримавши відмову, вони побили чоловіка, відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон. Тепер фігурантам загрожує до шести років тюремного ув’язнення", - зазначили правоохоронці.

Пізніше у коментарі "Детектор Медіа" Куликов підтвердив, що на нього напали 7 січня і що він не пов'язує це зі своєю професійною діяльністю.

"Мій стан дуже нормальний. Вже вчора я вів свою програму "Пора року", повідомлення поліції з'явилось лише підвечір, 10 січня, насправді це сталося ще у п'ятницю, зранку. Через півгодини після інциденту я вже був у поліції, правоохоронці спрацювали дуже швидко та оперативно", – сказав Куликов.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, у ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці швидко встановили та затримали грабіжників. Виявилося, що це раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області, та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину.