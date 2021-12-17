У центрі Києва провалився асфальт: там "оголився" підвал садиби ХІХ століття (фото)

У центрі Києва провалився асфальт: там "оголився" підвал садиби ХІХ століття (фото)

Обвал стався на вулиці Мала Житомирська, 16/3.

У центрі Києва у дворі історичної будівлі провалився асфальт. Там "оголився" підвал садиби ХІХ століття.

Обвал стався на вулиці Мала Житомирська, 16/3.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури" та оприлюднив фото.

На світлині можна побачити, що через обвал утворилася триметрова яма завдовжки близько трьох метрів.

На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Що спричинило обвал, наразі невідомо.

Фото: паблік "Київ без цензури"

До слова, що поряд із будівлею, де стався обвал, розташована садиба Мурашка. Це пам'ятка історії та архітектури на вулиці Малій Житомирській, 14 а. Складається з особняка, прибуткового будинку та флігеля у дворі.

Нагадаємо, у Чорнобилі в одній із закинутих будівель знайшли старовинний камін.

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