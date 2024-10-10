У центрі Києва проросійський агітатор насміхався з загиблих героїв: ким він виявився

Правоохоронці заарештували провокатора, який насміхався та знущався з загиблих Героїв на Майдані Незалежності в Києві.

Про це передає пресслужба СБУ.

Проросійський агітатор у центрі столиці виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та "приєднання" України до складу країни-агресорки.

Зрадником виявився столичний вчитель музики. Після приватних занять він записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.

Чоловік радів великій кількості прапорців на Майдані Незалежності на честь загиблих / Фото: Служба безпеки України

Правоохоронці затримали його "по гарячих слідах" одразу після того, як він виклав у Мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності. На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів і принижував чинних військовослужбовців України.

Називав загиблих Героїв "у*банами" та радів їхнім смертям: у Києві затримали чоловіка

СБУ встановила, що він створив два телеграм-канали, в яких героїзував росіян і поширював брехню про Сили оборони.

Як покарають проросійського агітатора

Фігуранту повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Зловмисникові було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала коригувальника ФСБ, завербованого через сайт знайомств. Зловмисник діяв на Донеччині та в Сумах.

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