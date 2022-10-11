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У центрі Києва продається "гола" квартира за 140 млн гривень: чим вона особлива (фото)

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У столиці біля Верховної Ради продають квартиру без ремонту за 140 млн грн.

У центрі Києва на вулиці Михайла Грушевського продається чотирикімнатна квартира без ремонту та меблів за 140 мільйонів гривень

Оголошення про продаж розміщено на сайті blagovist.ua.

Її загальна площа складає 500 квадратних метрів, а з вікон на 12-му поверсі відкривається вид на на Маріїнський парк та Києво-Печерську лавру.

Квартира розташована в елітному будинку з підземним паркінгом. Висота стелі в квартирі - 3,3 метри. Вона має чотири тераси, централізовану систему кондиціонування, систему "Розумний будинок".

Поруч з будинком розташована станція метро "Арсенальна", хоча вона навряд чи знадобиться новому власнику житла.

Раніше ТСН.ua писав про те, що жити на лівому березі Києва дешевше, ніж на правому. Ціни на оренду квартир там стартують від чотирьох тисяч гривень на місяць.

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