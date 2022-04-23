У центрі Києва прибрали зображення Леніна – фото

У Києві демонтували зображення революціонера Леніна.

Бронзове зображення ордену радянського вождя з його профілем прибрали на площі Перемоги.

Відповідне фото у своєму Telegram-каналі опублікував блогер, політичний оглядач Олег Шарп.

Фото: Telegram Олега Шарпа

"Київ, площа Перемоги. Нарешті зняли цей крінж. До речі, у майбутньому не завадило б дати цій площі ім’я Перемоги над рашизмом", – зазначив він.

Нагадаємо, тим часом у Генічеську окупанти встановили пам'ятник Леніну. Загарбники відновили пам'ятник революціонеру.

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