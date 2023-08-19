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У центрі Києва обмежать рух автівок: яка причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У центрі Києва обмежать рух автівок: яка причина

Поліція на Хрещатику. / Фото: УНІАН

На центральних вулицях столиці обмежать рух автомобілів.

У центрі Києва обмежать рух автомобілів у зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у місті.

Про це повідомляє КМДА.  

Так, автомобільний рух буде обмежено на вулиці Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. 

"Обмеження діятиме від 23:00 год. 20-го серпня до 23:30 год. 28-го серпня. Враховуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві голові ВЛК повідомлено про підозру через фейкові довідки про непридатність до служби.

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Дата публікації
Перегляди
642
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