У центрі Києва обмежать рух автівок: яка причина

У центрі Києва обмежать рух автомобілів у зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у місті.

Про це повідомляє КМДА.

Так, автомобільний рух буде обмежено на вулиці Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

"Обмеження діятиме від 23:00 год. 20-го серпня до 23:30 год. 28-го серпня. Враховуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві голові ВЛК повідомлено про підозру через фейкові довідки про непридатність до служби.

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