У центрі Києва незаконно розбирають історичну будівлю XIX століття: фото

У Шевченківському районі Києва забудовник почав розбирати садибу XIX століття по вулиці Богдана Хмельницького, 64. Особняк належить до фонової історичної забудови.

Про це повідомив громадський діяч та співзасновник пам’яткоохоронного хабу "Цегла" Дмитро Перов.

Перов наголосив, що роботи проводяться без дозвільної документації, а встановлення захисного будівельного паркану порушує правила благоустрою Києва.

“Цими хвилинами на вул. Хмельницького, 64 розбирають садибу Олени Петровської. Будинок збудований до 1899 року на тогочасній вул. Фундуклеївській, на червоній лінії забудови. Належить до фонової історичної забудови, архітектурного ансамблю вул. Хмельницького, що в цій частині представлений 2-3 поверховими міщанськими садибами. Роботи проводяться без відповідної дозвільної документації та встановлення захисного будівельного паркану, що є порушенням п. 15.1 Правил благоустрою м. Києва”, – написав він.

Дмитро Перов звернувся до Департаменту міського благоустрою КМДА. Вони направили інспектора для з’ясування обставин та фіксації порушень.

Нагадаємо, у центрі Києва на вулиці Івана Франка, 26, зупинили будівельні роботи у двоповерховому будинку видатного українського музиканта XIX століття Івана Михайловського.