У центрі Києва на смітнику знайшли частини людського тіла: поліція шукає причетних до вбивства

У центрі Києва на смітнику знайшли частини людського тіла: поліція шукає причетних до вбивства

Поліція встановлює особу загиблого та розшукує зловмисників, які причетні до розправи.

У Печерському районі Києва у четвер, 18 листопада, на смітнику знайшли частини людського тіла.

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Про це повідомили в поліції Києва.

Частини людського тіла знайшли у сміттєвому контейнері на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють правоохоронці, кінологи та судово-медичний експерт.

Поліція встановлює особу загиблого та розшукує зловмисників, які причетні до розправи.

"Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч", - йдеться у повідомленні.

У телеграм-каналі "Типовий Київ" повідомили, що частини людського тіла виявили безхатьки. Вони помітили пакет, з якого стирчали людські ноги. За даними очевидців, поряд також знайшли й інші частини тіла.

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