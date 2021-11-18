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У центрі Києва на смітнику знайшли частини людського тіла: поліція шукає причетних до вбивства

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У центрі Києва на смітнику знайшли частини людського тіла: поліція шукає причетних до вбивства

Поліція Києва / Facebook

Поліція встановлює особу загиблого та розшукує зловмисників, які причетні до розправи. 

У Печерському районі Києва у четвер, 18 листопада, на смітнику знайшли частини людського тіла

Про це повідомили в поліції Києва. 

Частини людського тіла знайшли у сміттєвому контейнері на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють правоохоронці, кінологи та судово-медичний експерт. 

Поліція встановлює особу загиблого та розшукує зловмисників, які причетні до розправи. 

"Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч", - йдеться у повідомленні. 

У телеграм-каналі "Типовий Київ" повідомили, що частини людського тіла виявили безхатьки. Вони помітили пакет, з якого стирчали людські ноги. За даними очевидців, поряд також знайшли й інші частини тіла. 

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