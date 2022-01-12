У центрі Києва на очах у фармацевтки іноземець пограбував аптеку: фото

Іноземцю загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Києві на Хрещатику іноземець пограбував аптеку. Він розбив вхідні двері, увірвався до закладу та на очах у фармацевтки вкрав гроші з каси.
Про це повідомили в Нацполіції Київської області.
За даними слідства, чоловік каменем розбив скло у дверях та увірвався до приміщення аптеки. Там він вкрав з каси 1500 грн. Під час грабежу в приміщенні була працівниця аптеки, яка переконувала чоловіка зупинитись, проте він не реагував.
Чоловік втік з приміщення, проте вже через декілька хвилин його затримали. Особу зловмисника встановили. Це - 23-річний іноземець. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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