У центрі Києва на очах у фармацевтки іноземець пограбував аптеку: фото

У центрі Києва на очах у фармацевтки іноземець пограбував аптеку: фото

Іноземцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві на Хрещатику іноземець пограбував аптеку. Він розбив вхідні двері, увірвався до закладу та на очах у фармацевтки вкрав гроші з каси.

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Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

За даними слідства, чоловік каменем розбив скло у дверях та увірвався до приміщення аптеки. Там він вкрав з каси 1500 грн. Під час грабежу в приміщенні була працівниця аптеки, яка переконувала чоловіка зупинитись, проте він не реагував.

Відділ комунікації поліції Києва

Чоловік втік з приміщення, проте вже через декілька хвилин його затримали. Особу зловмисника встановили. Це - 23-річний іноземець. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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