У центрі Києва лунали вибухи: у поліції пояснили причину

У відділі комунікації поліції Києва запевнили, що ніякої небезпеки немає.
У центрі Києва вдень лунали вибухи.
У вівторок, 5 жовтня, гучні звуки неабияк налякали містян.
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
У відділі комунікації поліції Києва запевнили, що ніякої небезпеки немає.
"То не вибух, то в Маріїнському парку відбувалася зустріч президента Ізраїлю", - пояснили у поліції.
Те, що кияни сприйняли за вибухи, виявилося відлунням вітального салюту, який передбачає 21 артилерійський залп.
Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 5 жовтня 2021 р.
Нагадаємо, у Києві повідомили про замінування Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Після ретельної перевірки вибухівки не виявили - повідомлення було хибним.