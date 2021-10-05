У центрі Києва лунали вибухи: у поліції пояснили причину

У центрі Києва лунали вибухи: у поліції пояснили причину

У відділі комунікації поліції Києва запевнили, що ніякої небезпеки немає.

У центрі Києва вдень лунали вибухи.

У вівторок, 5 жовтня, гучні звуки неабияк налякали містян.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

У відділі комунікації поліції Києва запевнили, що ніякої небезпеки немає.

"То не вибух, то в Маріїнському парку відбувалася зустріч президента Ізраїлю", - пояснили у поліції.

Те, що кияни сприйняли за вибухи, виявилося відлунням вітального салюту, який передбачає 21 артилерійський залп.

Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 5 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, у Києві повідомили про замінування Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Після ретельної перевірки вибухівки не виявили - повідомлення було хибним.

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