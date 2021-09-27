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У центрі Києва цими вихідними перекриють рух транспорту: схема

У центрі Києва цими вихідними перекриють рух транспорту: схема

Фото: newrun.ua

Обмеження впровадили через проведення марафону Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

У центрі Києва цими вихідними перекриють рух транспорту

Обмеження впровадили через проведення марафону Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією організаторів, рух перекриють:

із 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня за маршрутом:

вулиця Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з Прорізною). 

3 жовтня з 06:30 до 16:00 за маршрутом:

  • вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);
  • вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);
  • вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);
  • просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);
  • вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);
  • вул. Шота Руставелі;
  • вул. Рогнідинська;
  • вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);
  • вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);
  • Бессарабська площа;
  • вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);
  • вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).
© КМДА
КМДА

Додатково за маршрутом напівмарафону буде змінено рух громадського транспорту. Про це буде повідомлено окремо.

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