У центрі Києва цими вихідними перекриють рух транспорту: схема

Обмеження впровадили через проведення марафону Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.
У центрі Києва цими вихідними перекриють рух транспорту
Обмеження впровадили через проведення марафону Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
За інформацією організаторів, рух перекриють:
із 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня за маршрутом:
вулиця Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з Прорізною).
3 жовтня з 06:30 до 16:00 за маршрутом:
- вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);
- вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);
- вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);
- просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);
- вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);
- вул. Шота Руставелі;
- вул. Рогнідинська;
- вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);
- вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);
- Бессарабська площа;
- вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);
- вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).
Додатково за маршрутом напівмарафону буде змінено рух громадського транспорту. Про це буде повідомлено окремо.
Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз погоди на жовтень-2021. Леонід Горбань каже, що жовтень буде холоднішим, ніж листопад та грудень.