У центрі Києва цими вихідними перекриють рух транспорту: схема

У центрі Києва цими вихідними перекриють рух транспорту: схема

Обмеження впровадили через проведення марафону Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

У центрі Києва цими вихідними перекриють рух транспорту

Обмеження впровадили через проведення марафону Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією організаторів, рух перекриють:



із 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня за маршрутом:

вулиця Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з Прорізною).

3 жовтня з 06:30 до 16:00 за маршрутом:

вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);

вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);

вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);

просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);

вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);

вул. Шота Руставелі;

вул. Рогнідинська;

вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);

вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);

Бессарабська площа;

вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);

вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

КМДА

Додатково за маршрутом напівмарафону буде змінено рух громадського транспорту. Про це буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз погоди на жовтень-2021. Леонід Горбань каже, що жовтень буде холоднішим, ніж листопад та грудень.

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