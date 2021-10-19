У центрі Києва чоловік з пістолетом влаштував погром у приймальні депутата міськради: фото

Невідомий увірвався у приміщення на Лютеранській та пошкодив майно, після чого намагався втекти.
У центрі Києва чоловік з пневматичним пістолетом влаштував погром у приймальні депутата міськради.
Невідомий увірвався у приміщення на Лютеранській та пошкодив майно, після чого намагався втекти.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні близько 10:00 до Печерського управління поліції надійшла інформація про те, що у приміщення громадської приймальні на вулиці Лютеранській хуліганить невідомий. На повідомлення негайно прибули спецпризначенці полку №2", - йдеться у повідомленні поліції.
Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на місці до правоохоронців звернувся помічник депутата міської ради, який повідомив обставини події.
"До приміщення увірвався чоловік, розбив скло у вхідних дверях та замалював із балончика таблички. Далі порушник спустився на нижній поверх, де знаходяться щити електромережі, та вирвав звідти дроти. Отримавши повідомлення про подію, спецпризначенці полку поліції особливого призначення №2, які знаходились неподалік, оперативно затримали 31-річного уродженця Полтавщини та передали слідчо-оперативній групі. Зараз із ним спілкуються слідчі та встановлюють мотиви скоєного", - розказав Дуброва.
У ході поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом хуліганства у громадській приймальній депутата міської ради розпочато кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
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