"Навіть у цьому Росія псує нам життя": у центрі Києва біля ЦУМу палає Lada (відео)

В центрі Києва на Хрещатику біля ЦУМу палає автівка Lada.

Очевидці кажуть, що Lada загорілася зненацька.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний" і оприлюднив відповідне відео.

На місці вже працюють рятувальники ДСНС.

Рух транспорту тимчасово перекрито.

У Мережі жартують: "Навіть у цьому р@@ня псує нам життя".

Нагадаємо, на днях під Києвом просто посеред вулиці загорілася автівка. Поліцейські встановили попередню причину займання: замикання електропроводки.

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