"Навіть у цьому Росія псує нам життя": у центрі Києва біля ЦУМу палає Lada (відео)

Рух транспорту тимчасово перекрито.
В центрі Києва на Хрещатику біля ЦУМу палає автівка Lada.
Очевидці кажуть, що Lada загорілася зненацька.
Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний" і оприлюднив відповідне відео.
На місці вже працюють рятувальники ДСНС.
Рух транспорту тимчасово перекрито.
У Мережі жартують: "Навіть у цьому р@@ня псує нам життя".
Нагадаємо, на днях під Києвом просто посеред вулиці загорілася автівка. Поліцейські встановили попередню причину займання: замикання електропроводки.
Читайте також:
- "Якщо не повернуть дитину – повішусь": втікачка, яка мешкала з немовлям у погребі на Печерську, розповіла свою історію (фото)
- На Київщині службовий пес розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому: подробиці порятунку (фото)
- У Києві викладача університету звинувачують у катуванні тварин на очах у студентів: фото