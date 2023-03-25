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"Навіть у цьому Росія псує нам життя": у центрі Києва біля ЦУМу палає Lada (відео)

"Навіть у цьому Росія псує нам життя": у центрі Києва біля ЦУМу палає Lada (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1474
Час на прочитання
1 хв
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"Навіть у цьому Росія псує нам життя": у центрі Києва біля ЦУМу палає Lada (відео)

Фото: скриншот з відео

Рух транспорту тимчасово перекрито.

В центрі Києва на Хрещатику біля ЦУМу палає автівка Lada.

Очевидці кажуть, що Lada загорілася зненацька.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний" і оприлюднив відповідне відео.

На місці вже працюють рятувальники ДСНС.

Рух транспорту тимчасово перекрито.

У Мережі жартують: "Навіть у цьому р@@ня псує нам життя".

Нагадаємо, на днях під Києвом просто посеред вулиці загорілася автівка. Поліцейські встановили попередню причину займання: замикання електропроводки.

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Дата публікації
Перегляди
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