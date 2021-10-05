У центрі Києва анонсували створення чотирьох парковок

У планах міста - облаштовувати парковки на Подолі, на Європейській та Михайлівській площах, а також на вулиці Володимирській.

У Києві створять чотири парковки у центрі міста.

Облаштують парковки на Подолі, на Європейській та Михайлівській площах, а також зроблять пна вулиці Володимирській.

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Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Перші парковки будуть запущені наприкінці літа 2022 року.

“Досвід ми будемо розширювати: будувати паркінги і облаштовувати парковки на Подолі, на Європейській площі, в планах на Михайлівській площі зробити підземну парковку, на вулиці Володимирській – теж підземну. Таких проектів у нас багато і до кінця літа наступного року ми будемо презентувати нові паркувальні простори”, – розповів Віталій Кличко.

В місті вже реалізовано кілька подібних проєктів.

"Один із них, наприклад, – це паркінг біля Велотреку, вартість паркування на якому починалася від 400 гривень на місяць, а зараз 4 тисячі гривень на місяць і місць немає. Другий проєкт – це Зоопаркінг – європейський і комфортний, де понад 400 місць. Це один із найсучасніших муніципальних паркінгів. У перші ж дні після його відкриття ми побачили, що місць можна було робити більше, оскільки паркінг заповнений, користується популярністю. Навпроти нього ми спільно з бізнесом зробили відкриту велику парковку", – додав мер.

Нагадаємо, учасникам АТО та ООС нададуть пільги на паркування у Києві.

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