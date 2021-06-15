У будівлі АМКУ у Києві шукають вибухівку, працівників евакуювали

На місці працюють поліція та вибухотехніки.

У Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі, що розташована за адресою вулиця Василя Липківського, 45.

Про це у вівторок, 15 червня, поінформувала пресслужба АМКУ на сторінці у Facebook.

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"Роботу Антимонопольного комітету тимчасово заблоковано через повідомлення про замінування. Усіх співробітників евакуйовано, на місці працюють поліція та вибухотехніки.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 37-річний чоловік "замінував" Північний міст. За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі строком до шести років.

Також вибухівку шукали в аеропорту "Бориспіль" у літаку сполученням Тбілісі- Київ.

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