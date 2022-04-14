Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Бучі зняли на відео кладовище російських танків

Дата публікації
Перегляди
3083
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Бучі зняли на відео кладовище російських танків

скриншот з відео

Військову техніку нагромадили там після найкривавіших боїв з окупантами.

Журналісти зафіксували 13 квітня на відео десятки понівечених російських танків, нагромаджених у Бучі Київської області. На кадрах видно також знищені вантажівки та легкові авто.

Про це повідомив телеканал CBS News.

"Кладовище танків: десятки понівечених танків були нагромаджені в Бучі, Україна, у середу після того, як в регіоні відбулися одні з найкривавіших боїв, коли російські сили намагалися взяти під контроль столицю країни", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що у Дніпропетровській області поліцейські затримали 62-річного мешканця Кривого Рогу, який разом з окупантами катував українців у Бучі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація