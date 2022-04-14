У Бучі зняли на відео кладовище російських танків

У Бучі зняли на відео кладовище російських танків

Військову техніку нагромадили там після найкривавіших боїв з окупантами.

Журналісти зафіксували 13 квітня на відео десятки понівечених російських танків, нагромаджених у Бучі Київської області. На кадрах видно також знищені вантажівки та легкові авто.

Про це повідомив телеканал CBS News.

"Кладовище танків: десятки понівечених танків були нагромаджені в Бучі, Україна, у середу після того, як в регіоні відбулися одні з найкривавіших боїв, коли російські сили намагалися взяти під контроль столицю країни", – йдеться в повідомленні.

TANK GRAVEYARD: Dozens of mangled tanks were piled up in Bucha, Ukraine, on Wednesday after the region saw some of the bloodiest fighting yet, as Russian forces attempted to take control over the country's capital. pic.twitter.com/KlI7WKXMfQ — CBS News (@CBSNews) April 14, 2022

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що у Дніпропетровській області поліцейські затримали 62-річного мешканця Кривого Рогу, який разом з окупантами катував українців у Бучі.

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