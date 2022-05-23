У Бучі знайшли лист російському окупанту від дівчини: у ньому особисті дані солдата (фото)

У Бучі знайшли лист російському окупанту від дівчини: у ньому особисті дані солдата (фото)

У звільненій від окупантів держави-агресорки РФ Бучі знайшли лист, адресований до російського військового.

Лист від дівчини та батьків до окупанта знайшов місцевий мешканець, який повернувся до себе додому після деокупації населеного пункту.

Фото листа з'явилося у Telegram-каналі BUCHA LIVE.

"Повернувшись до Бучі після окупації, наш передплатник почав прибирати свій будинок і випадково знайшов ось такий лист", - йдеться у підписі до фото.

У листі зазначено ПІБ, а також військове формування до якого належить російський солдат. Це - Баландін Артем Андрійович. Він - військивий 3 роти 1 бтгр 234 полку.

Як повідомлялося, російські окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні. Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим "лайфгаком виживання" один з одним. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ.

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