У Бучі зіткнулися вантажівка і легковик: травмовані двоє дітей і двоє дорослих (фото)

У Бучі зіткнулися вантажівка і легковик: травмовані двоє дітей і двоє дорослих (фото)

Всі обставини з’ясовують слідчі.

У Бучі сталося ДТП за участю двох авто. Серед травмованих є двоє дітей.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

"Сьогодні, 25 червня, близько 12:00 дня на перехресті вулиць Шевченка та Яснополянська сталося зіткнення вантажівки та легковика. За попередніми даними, чотири особи отримали травми, серед них двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Всі обставини з’ясовують слідчі.

Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

На місці події працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вказаним маршрутом", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, У місті Славута Хмельницької області автомобіль ВАЗ збив матір із 3-річною дівчинкою, які йшли узбіччям дороги.

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