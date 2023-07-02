У Бучі встановили інсталяцію для вшанування містян, яких закатували російські окупанти – фото

У Бучі на Київщині встановили інсталяцію в пам’ять про місцевих мешканців, які загинули від рук окупантів. На ній викарбовано імена 501 жертви країни-агресорки РФ.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

"Це не можна забути і не можна пробачити. Ми хочемо вшанувати усіх полеглих. Але водночас ще й нагадати світу про кожну із жертв російської агресії. І таки домогтися військового трибуналу для всіх військових злочинців, на усіх рівнях", – написав мер.

У Бучі встановили інсталяцію для вшанування містян. Фото: соцмережі.

Меморіал розташований біля входу в центральний парк. До офіційного відкриття напередодні там провели концерт пам’яті.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На інсталяції – імена та прізвища тих, хто загинув під час окупації російськими військовими міста та області – від лютого по березень 2022 року. Це 501 людина – серед них є діти. Сюди приходять батьки, рідні, друзі та знайомих загиблих – приносять квіти та шукають знайомі для себе прізвища.

На концерті-пам’яті реквієм по загиблим громадянам звучали 19 творів – серед них і класичні пісні, і народні, і сучасні пісні. Також під час вечору-пам’яті нагородили двох військових з Бучі. Одного з них Іллю Грабара – посмертно орденом за Мужність.

Нагадаємо, у Києві диплом про вищу освіту отримали батьки замість загиблого під Бахмутом сина – щемливе відео.

Читайте також: