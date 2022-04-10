У Бучі у братській могилі знайшли поліцейського, застреленого російським снайпером

Застрелили оперуповноваженого сектором розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління.

У Бучі Київської області під час огляду тіл з братської могили виявили і тіло поліцейського, який, за попередньою інформацією, був застрелений снайпером під час окупації.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрія Небитова.

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"Ми продовжуємо документувати вбивства окупантом громадян в Бучі. Сьогодні під час огляду тіл з масового захоронення виявили і тіло поліцейського.Висловлюємо співчуття близьким нашого колеги. Пишаємось кожним поліцейським, який віддано захищає українських громадян, часом навіть ціною власного життя" - написав поліцейський.

Як зазначив головний поліцейський Київської області, знайшли тіло старшого лейтенанта поліції Юрія Чабаха, оперуповноваженого сектором розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Бучанського районного управління.

Раніше повідомляли, що в Естонії створили онлайн-карту з адресами військових РФ, які жорстоко вбивали та знущалися з цмирних жителів у Бучі та мародерили у місті.

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