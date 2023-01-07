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У Бучі пункт обігріву облаштували в юрті (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Бучі пункт обігріву облаштували в юрті (фото)

Фото: Бучанська міська рада

Для мешканців одного з мікрорайонів Бучі встановили незвичайний пункт обігріву.

У Бучі на Київщині в одному з мікрорайонів облаштували пункт обігріву у казахській юрті. 

Про це повідомляє Бучанська міська рада.  

Зазначається, що незвичайний пункт обігріву відкрили завдяки підтримці посольства  Республіки Казахстан в Україні та народного депутата України.

"Символічно, що саме у Бучі змонтовано перший у країні пункт обігріву, який передали для підтримки жителів міста. Жителі цього масиву мають пункт обігріву під час блекауту", - зазначив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

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Нагадаємо, журналісти ідентифікували 22-х російських військових, які вбивали цивільних у Бучі під час окупації міста в березні 2022 року. 

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Дата публікації
Перегляди
122
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