У Бучі пункт обігріву облаштували в юрті (фото)

Для мешканців одного з мікрорайонів Бучі встановили незвичайний пункт обігріву.
У Бучі на Київщині в одному з мікрорайонів облаштували пункт обігріву у казахській юрті.
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
Зазначається, що незвичайний пункт обігріву відкрили завдяки підтримці посольства Республіки Казахстан в Україні та народного депутата України.
"Символічно, що саме у Бучі змонтовано перший у країні пункт обігріву, який передали для підтримки жителів міста. Жителі цього масиву мають пункт обігріву під час блекауту", - зазначив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.
Нагадаємо, журналісти ідентифікували 22-х російських військових, які вбивали цивільних у Бучі під час окупації міста в березні 2022 року.
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