У Бучі помирають поранені діти, бо російські окупанти не дозволяють їх вивозити

У Бучі бої тривають від початку російського вторгнення, від 24 лютого.

Місто Буча, що під Києвом, зараз є однією з найгарячіших точок України, де тривають бої. Через постійні обстріли загарбників жителі міста не можуть евакуюватися, є загиблі та поранені.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Гуманітарні коридори у нас станом на зараз, наскільки я бачив, не вдалося евакуювати людей із Маріуполя. Проблема із людьми в Гостомелі, Бучі. Багато з них просто у заручниках. І теж не дають виходу. Хоча там маленькі і поранені діти. Частина дітей померла. Царство їм небесне. Тим не менше, не випускають. Просимо від учора, розмовляємо. Але поки не виходить", - сказав радник керівника ОП.

Як починалася війна Росії проти України: