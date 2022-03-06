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У Бучі помирають поранені діти, бо російські окупанти не дозволяють їх вивозити

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У Бучі бої тривають від початку російського вторгнення, від 24 лютого.

Місто Буча, що під Києвом, зараз є однією з найгарячіших точок України, де тривають бої. Через постійні обстріли загарбників жителі міста не можуть евакуюватися, є загиблі та поранені.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. 

"Гуманітарні коридори у нас станом на зараз, наскільки я бачив, не вдалося евакуювати людей із Маріуполя. Проблема із людьми в Гостомелі, Бучі. Багато з них просто у заручниках. І теж не дають виходу. Хоча там маленькі і поранені діти.  Частина дітей померла. Царство їм небесне. Тим не менше, не випускають. Просимо від учора, розмовляємо. Але поки не виходить", - сказав радник керівника ОП.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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