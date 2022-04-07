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У Бучі поліція затримала мародерів, які, ймовірно, співпрацювали з російськими вбивцями: фото

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У Бучі поліція затримала мародерів, які, ймовірно, співпрацювали з російськими вбивцями: фото

Одним із затриманих є "кримінальний авторитет".

У звільненій від російських окупантів Бучі поліція затримала мародерів, які ймовірно співпрацювали із російськими вбивцями. 

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. 

У будинку в Бучі поліція вивила "кримінального авторитета" та його 31-річного спільника, які крали чужі речі. Під час обшуків у них знайшли побутову техніку, мобільні телефони та ювелірні прикраси. Також підозрювані були озброєними. 

Слідство встановили, що мародери перебували у тісних контактах зі злочинцями із Росії та могли співпрацювати із російськими вбивцями під час окупації міста. Під час огляду мобільних телефонів зловмисників поліцейські виявили переписку з абонентами РФ. 

"Вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крім того, перевіряється причетність зловмисників до диверсійної діяльності та співпраці з окупантом", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Федеральна розвідувальна служба Німеччини отримала радіоперехоплення російських вбивць, на якому вони відверто обговорюють масові вбивства українців на Київщині. 

Також російські окупанти у Гостомелі Київської області тренувались вбивати, розстрілюючи мирних жителів. У селищі знайшли вбитими 11 людей. 

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