У Бучі після зіткнення з Mazda перекинулась вантажівка з хлібом: відео

Містяни зазначають, що на тому місці аварії трапляються постійно.
У Бучі сталася серйозна аварія з перекиданням вантажівки.
Її водій втратив керування після зіткнення з Mazda.
Про це повідомив паблік "Великий Київ" та оприлюднив відео.
Свідки кажуть, що вантажівка везла хліб.
Містяни зазначають, що на цьому місці аварії трапляються постійно.
Нагадаємо, у Києві Daewoo Nexia в'їхала в електроопору і загорілася: водій загинув.
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