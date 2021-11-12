У Бучі після зіткнення з Mazda перекинулась вантажівка з хлібом: відео

Містяни зазначають, що на тому місці аварії трапляються постійно.

У Бучі сталася серйозна аварія з перекиданням вантажівки.

Її водій втратив керування після зіткнення з Mazda.

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Про це повідомив паблік "Великий Київ" та оприлюднив відео.

Свідки кажуть, що вантажівка везла хліб.

Містяни зазначають, що на цьому місці аварії трапляються постійно.

Нагадаємо, у Києві Daewoo Nexia в'їхала в електроопору і загорілася: водій загинув.

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