Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
У Бучі після зіткнення з Mazda перекинулась вантажівка з хлібом: відео

У Бучі після зіткнення з Mazda перекинулась вантажівка з хлібом: відео

У Бучі після зіткнення з Mazda перекинулась вантажівка з хлібом: відео

bigkyiv.com.ua

Містяни зазначають, що на тому місці аварії трапляються постійно.

У Бучі сталася серйозна аварія з перекиданням вантажівки. 

Її водій втратив керування після зіткнення з Mazda.

Про це повідомив паблік "Великий Київ" та оприлюднив відео.

Свідки кажуть, що вантажівка везла хліб. 

Містяни зазначають, що на цьому місці аварії трапляються постійно.

Нагадаємо, у Києві Daewoo Nexia в'їхала в електроопору і загорілася: водій загинув.

Читайте також:

Наступна публікація