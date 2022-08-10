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У Бучі мародери вкрали з ломбардів 800 тисяч грн під час бойових дій (фото)

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У Бучі мародери вкрали з ломбардів 800 тисяч грн під час бойових дій (фото)

Фото: Андрій Небитов

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. 

У Бучі на Київщині мародери вкрали майже 800 тисяч гривень з ломбардів під час активних бойових дій. У них провели обшуки.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Небитов.

"30-річна білявка і її 45-річний поплічник скористались тим, що під час ворожих обстрілів вітрини закладів були розбиті, проникли всередину і забрали цінну техніку, готівку та коштовності", - зазначив він.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. 

© Андрій Небитов
Фото: Андрій Небитов
© Андрій Небитов
Фото: Андрій Небитов

Нагадаємо, зранку 10 серпня мешканці Київської області пишуть в Мережі про те, що чують вибухи. У поліції повідомили, що сталося.

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