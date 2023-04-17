У Бучі двоє людей одночасно потрапили під два потяги

Чоловік загинув на місці, а жінку медики доправили до лікарні.

У Бучі під Києвом двоє людей одночасно потрапили під зустрічні потяги.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.

За словами правоохоронців, спочатку пасажирський потяг збив жінку. У зустрічному напрямку рухався інший електропотяг, який збив 41-річного чоловіка. Останній загинув на місці. Жінку медики доправили до Київської обласної лікарні.

Обоє людей перебували між коліями. Пішохідні переходи там відсутні.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей розпочато досудове розслідування.