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У Бучі діти миють машини, щоб зібрати кошти для ЗСУ (фото)

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У Бучі діти миють машини, щоб зібрати кошти для ЗСУ (фото)

t.me/irpingrisha/8885

У Бучі на Київщині троє хлопців організували автомийку, щоб зібрати кошти для потреб Збройних сил України.

Лише за два дні діти зібрали тисячу гривень і з батьками перерахували їх на платформу UNITED24 через "Дію".

Всього хлопці зібрали 2500 гривень, миючи фари автівок.

"Такі історії надихають і нагадують: кожен може допомогти країні, роблячи той мінімум, що вміє", - йдеться під публікацією.

Нагадаємо, у Бучі в Київській області демонтували п'ятиповерховий будинок на житловому масиві "Нова Буча", який постраждав від російських обстрілів.

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