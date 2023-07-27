У Бучанському районі під Києвом фура врізалася у блокпост: фото

Під Києвом у Бучанському районі 27 липня фура врізалася у блокпост.

Про це повідомляє поліція Київської області у Telegram.

Попередньо встановлено, що 22-річний водій вантажівки DAF рухався по головній дорозі.

У цей час, 27-річний водій Daewoo, виїжджаючи з другорядної вулиці, не надав переваги у русі вантажівці, чим створив аварійну ситуацію.

Водій DAF, аби уникнути ДТП, здійснив екстрене гальмування, повернув кермо праворуч і зіткнувся з блокпостом.

На щастя, внаслідок надзвичайної ситуації потерпілих немає.

На щастя обійшлося без потерпілих

На місці продовжують працювати правоохоронці та інші служби.

Водій Daewoo, виїжджаючи з другорядної вулиці, не надав переваги у русі вантажівці

Нагадаємо, у Києві під час комендантської години водій збив двох військових на блокпосту в Святошинському районі. Один із потерпілих загинув, інший – у тяжкому стані. Водія 2000 р. н. затримали на місці події. Суд обрав 23-річному водієві запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави.

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