Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Броварському районі загорілося виробництво: подробиці інцидента

У Броварському районі загорілося виробництво: подробиці інцидента

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
323
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Броварському районі загорілося виробництво: подробиці інцидента

Фото: ДСНС у Київській області

Горіло приміщення із виготовлення дерев’яних брикетів у селі Требухів.

У Броварському районі на Київщині на виробництві підприємства "Обухівтара" сталася пожежа.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Виробниче приміщення розташоване у селі Требухів на вулиці Старий шлях. Там виготовляють дерев’яні брикети.

До гасіння пожежі були залучені рятувальники із Броварів, Требухова, Гоголева та Красилівки.

Менше ніж за годину вогонь було ліквідовано.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Києві встановили генератор у квартирі, а газ випускають через отвір у стіні.

Рятувальні служби не змогли дістатися пожежі: що робити, коли машина заважає проїзду спецтранспорту

Рятувальні служби не змогли дістатися пожежі: що робити, коли машина заважає проїзду спецтранспорту

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
323
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація