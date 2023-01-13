У Броварському районі загорілося виробництво: подробиці інцидента

Горіло приміщення із виготовлення дерев’яних брикетів у селі Требухів.
У Броварському районі на Київщині на виробництві підприємства "Обухівтара" сталася пожежа.
Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
Виробниче приміщення розташоване у селі Требухів на вулиці Старий шлях. Там виготовляють дерев’яні брикети.
До гасіння пожежі були залучені рятувальники із Броварів, Требухова, Гоголева та Красилівки.
Менше ніж за годину вогонь було ліквідовано.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Києві встановили генератор у квартирі, а газ випускають через отвір у стіні.
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