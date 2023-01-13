У Броварському районі загорілося виробництво: подробиці інцидента

У Броварському районі на Київщині на виробництві підприємства "Обухівтара" сталася пожежа.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Виробниче приміщення розташоване у селі Требухів на вулиці Старий шлях. Там виготовляють дерев’яні брикети.

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До гасіння пожежі були залучені рятувальники із Броварів, Требухова, Гоголева та Красилівки.

Менше ніж за годину вогонь було ліквідовано.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Києві встановили генератор у квартирі, а газ випускають через отвір у стіні.

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