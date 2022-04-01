У Броварському районі почалося розмінування: є випадки підриву людей на ворожих мінах

У Броварському районі почалося розмінування: є випадки підриву людей на ворожих мінах

Місцева влада закликає не в’їжджати на будь-якому транспорті до лісів району.

Після відходу російських окупантів у Броварському районі Київської області 1 квітня стартувало розмінування низки сіл – розпочали з Залісся і ближче до вечора зайшли до Великої Димерки.

Про це повідомляє місцеве видання "Трибуна Бровари".

Начальник районної Броварської військової адміністрації Павло Проскочило розповів, що 1 квітня станом на 17:00 піротехнічна група працює у Великій Димерці. Зокрема, у селищній раді.

"Керівництво Великої Димерки вже зайшло в будівлю і може працювати", – зазначив Проскочило.

Від початку війни до броварської лікарні привезли понад 160 осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, розповів головний лікар Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Валентин Багнюк.

За його даними, 30 березня до медустанови волонтери привезли чотирьох людей, що підірвалися на мінах. Люди вирішили об’їхати блокпост неподалік від одного з сіл Броварського району полями, де їхня автівка і підірвалася. Чоловіку-водію відірвало одну ногу, а другу кінцівку вдалося врятувати. В інших пасажирів, за словами директора медзакладу, амбулаторні травми: враження осколками обличчя і тіла, поламані ребра.

Проскочило закликав мешканців громади бути обережними, не наближатися до підозрілого предмета і терміново повідомляти про виявлені "сюрпризи" від ворога за номерами 101 та 102. Також заборонено відвідувати та в’їжджати на будь-яких транспортних засобах до лісів району (окрім транзитних доріг).

Нагадаємо, 1 квітня міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що російські війська залишили практично весь Броварський район.

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